Square Enix maakt bekend dat Outriders iets later dan gepland zal verschijnen. De game stond voor dit najaar gepland, maar zal nu op 2 februari 2021 verschijnt.

Outriders biedt volledige cross-play-ondersteuning voor alle platformen, wat betekent dat gebruikers van PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Stadia allemaal samen kunnen spelen, ongeacht het gebruikte platform.

Spelers die Outriders aanschaffen op de huidige consoles kunnen gratis upgraden van PlayStation®4 naar PlayStation®5.* Spelers kunnen met Smart Delivery ook gratis upgraden van Xbox One naar Xbox Series X|S.

Jon Brooke, co-studiohoofd van Square Enix External Studio, laat in een reactie weten:

“We maken met bijzonder veel plezier bekend dat we spelers volledige cross-play-ondersteuning en een gratis upgrade naar de volgende generatie kunnen bieden. Het mooie van dit systeem is dat zelfs als je je PS5 of XSX nog niet hebt gekocht, je toch al kunt beginnen met spelen. Als je Outriders voor de huidige generatie koopt, krijg je versie voor de volgende generatie gratis.”

Lee Singleton, co-studiohoofd van Square Enix External Studios, voegt daar aan toe:

“We werken nog wat langer aan de game om ervoor te zorgen dat iedereen de best mogelijke ervaring met de game heeft. Door nieuwe features als cross-play wordt onze game veel toegankelijker op alle platformen.

Outriders verschijnt op 2 februari 2021 voor PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, en pc, en later in 2021 voor Google Stadia.