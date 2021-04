Outriders update verhelpt veel issues

Outriders krijgt een grote patch vandaag! Veel voorkomende issues, het balanseren van skills en wapens en kleine schoonheidsfoutjes worden mooi weggepoetst. Het terugkrijgen van verloren loot laat nog wel op zich wachten.



Ontwikkelaar People Can Fly zet de lange lijst met patch notes vandaag op Reddit gepost. Bovenaan wordt meteen aangegeven dat het terugkrijgen van de verloren goedereren, waar men eerder deze maand last van had, nog in de pijplijn zit. De meeste spelers die hier last van hadden zullen al weer nieuwe spullen hebben of gestopt zijn, dus ze mogen wel met een mooie compensatie komen willen ze dat goed maken.

Afijn, een aantal belangrijke punten uit de wijzigingen:

Resolved an issue that could cause players to get stuck on the “Sign In” screen.

[REBALANCE] AI snipers now give players more time to dodge their shots.

Improved visibility of the crosshair.

[REBALANCE] The Over levelling System/Scaling Multipliers have been adjusted The system will activate one level later, when your average gear level is a minimum of 3 Levels higher than the enemies you’re facing [Previous: 2] Conditions that will trigger the system have been cleaned up, which will eliminate unintuitive behaviour such as damage increases when using low level weapons Improvements made to Incoming damage scale, meaning players will feel more powerful without completely eliminating the threat of enemy NPCs Outgoing damage will now be reduced less

[CONSOLES] A UI scale option has been added to the settings.

[PLAYSTATION] Reduced the sensitivity of the touchpad swipe.

Fixes to AI, including berserker pathing optimisation, skill usage, as well as reacting to and properly attacking players.

A co-op exploit where multiple Legendary rewards could be obtained from the Historian / Bounty / Monster Hunt questlines has been fixed.

Bekijk vooral de hele lijst via de bovenstaande link, het zijn behoorlijke aanpassingen en kunnen het spel voor jou behoorlijk veranderen. Hebben jullie ook last gehad van bovegenoemde, of andere bugs in de game? We horen het graag! Ben je benieuwd naar Outriders, of wat wij er van vonden, dan kun je hier de review vinden.