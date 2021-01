Outriders uitgesteld tot april

De nieuwe game van uitgever Square Enix zou eigenlijk komende maand moeten uitkomen, op 2 februari. Ze vinden dat de game nog moet worden opgepoetst en nemen dus iets langer de tijd.

In een post op het Twitterkanaal van de game laten ze weten dat ze een nóg betere ervaring willen neer zetten voor de toekomstige spelers. De game zal daarom nu op 1 april 2021 uitkomen (no joke!).

Ook willen ze graag dat men van te voren de kans krijgt om het speel te proberen, alvorens de game aan te schaffen. Daarom kondigen ze ook een uitgebreide demo aan van Outriders, welke op 25 februari beschikbaar is. In de demo kunnen we met de singleplayer en co-op gameplay aan de slag. Uiteraard is naderhand je progressie over te zetten naar de volledige game, mocht je deze aanschaffen.

Outriders is een third person shooter en RPG die zich afspeelt op de verre planeet Enoch, waar de mens koloniën opgezet heeft. Een groot deel van de planeet is echter in duister gehuld, vol met gevaren en verraderlijke gebieden. Jij als Outrider bent dapper genoeg om deze gebieden te ontdekken en gaat met je medesoldaten op pad om zoveel mogelijk duidelijk te krijgen. Natuurlijk, verloopt niet alles even goed. Check hieronder ook wat uitgebreide gameplay van Outriders.