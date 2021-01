Outriders uitgesteld naar april; volgende maand komt er een demo

Ondanks dat People Can Fly’s shooter Outriders is uitgesteld, hoeven we niet per se langer te wachten om ermee aan de slag te kunnen. Sterker nog: volgende maand kunnen we alvast een voorproefje verwachten.

In een bericht op Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de game niet op tijd klaar is voor diens initiĆ«le release, maar pas in april zal verschijnen. De game staat nu voor 1 april op de planning en volgens People Can Fly wordt de extra tijd gebruikt om de game te ‘finetunen’.

Echter kunnen geĆÆnteresseerden vanaf 25 februari al aan de slag met een demo van de game. Daarin kun je de eerste paar uur van de game spelen, alle vier de classes uittesten en naast de singleplayer ook de co-op modus onder de loep nemen. Bovendien kun je de progressie die je in de demo maakt gewoon overzetten naar de volledige game als je die uiteraard aanschaft.

In een reactie meldt People Can Fly:

We vinden het belangrijk dat spelers een nieuw IP als Outriders kunnen ervaren voordat ze worden uitgebracht, zodat je zelf kunt beslissen of het spel iets is dat je wilt reserveren, kopen of spelen.”

Outriders werd tijdens de E3 van 2019 aangekondigd en stond eigenlijk voor de zomer van 2020 gepland. De game werd echter uitgesteld naar het einde van 2020, maar ook dat bleek niet haalbaar. Nu blijkt dus dat ook de release van februari toch te kort dag voor de ontwikkelaar. Kijken jullie uit naar deze game? Laat het ons vooral weten in de reacties!