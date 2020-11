Outriders-ontwikkelaar werkt aan games voor zowel Square Enix als Take-Two

Outriders-ontwikkelaar People Can Fly zal naast de komende RPG nog een game voor Square Enix maken en daarnaast ook nog een game voor GTA-uitgever Take-Two.

Over beide games is eigenlijk nog niet zo heel veel informatie, behalve dat ze pas in 2024 verwacht worden en dat de projectnamen Gemini en Dagger zijn. De hoofdaandeelhouder van de Poolse ontwikkelaar gaf deze informatie vrij en dit is inmiddels ook op de officiële website te vinden.

Voor degene die People Can Fly niet kennen: het is de studio achter Gears of War Judgement, Bulletstorm en Painkiller. Op dit moment werkt het Poolse bedrijf aan Outriders dat op 2 februari in de winkels zal liggen.