Outriders krijgt gratis uitbreiding genaamd New Horizon

Square Enix heeft vandaag New Horizon aangekondigd, een grote, geheel gratis update voor Outriders (van People Can Fly, de ontwikkelaars van Gears of War: Judgment en Bulletstorm), de RPG-shooter waarin overleven agressie vereist.



De grote en geheel gratis New Horizon-update van OUTRIDERS verschijnt op 16 november en introduceert vier nieuwe Expeditions, het gloednieuwe Transmog-systeem, verwijderde timers in Expeditions, nieuwe wapenskins, opnieuw gebalanceerde Classes, Skills en Mods, een vernieuwde Tiagos Expedition-winkel en handelswaar, naast vele algemene verbeteringen en updates. Deze gigantische update is het resultaat van vele maanden werk om de OUTRIDERS-ervaring voor spelers te verbeteren.

Tenslotte kunnen spelers de geheimen van Enoch verder verkennen in Outriders Worldslayer, een volledige uitbreiding die in 2022 verschijnt. De volledige onthulling hiervan vindt plaats in de lente van 2022.

“We hebben hard gewerkt om de Outriders -ervaring te verbeteren, en met de gratis New Horizon-update hebben we het grootste deel van de feedback van spelers verwerkt en op basis daarvan de game verbeterd, in aanloop naar onze grote expansion in 2022 – Worldslayer,” aldus Jon Brooke, co-studiohoofd van Square Enix External Studios. “Daarmee is dit het beste moment om te beginnen, opnieuw te beginnen, of je reis door Enoch te vervolgen in wat nu de ultieme versie van OUTRIDERS is.”