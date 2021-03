Outriders komt wellicht naar Xbox Game Pass

Xbox lijkt de komst van Outriders naar Xbox Game Pass te teasen. In een reeks aan Tweets zitten toch een aantal hints die sterk lijken te verwijzen naar de nieuwe game van People Can Fly en Square Enix.

Zo meldt Eurogamer dat de mensen achter het account van Xbox Game Pass erg sterke verwijzingen naar Outriders te geven, en eigenlijk alleen de game niet bij naam te noemen.

Zo bevat een van de Tweets een nep mailtje van ‘McGamepass’ waarin wordt gevraagd of ‘iemand onlangs een mysterieus signaal in de verte heeft opgemerkt’. Ook vraagt deze fictionele personage zich af of hij de enige ‘anomalie’ (vreemde eend in de bijt) is. Hiermee lijkt het alleen maar meer olie op het vuur bij de fans te gooien, die claimen dat hier gerefereerd wordt naar de third person shooter van People Can Fly.

Zelfs als later wordt bevestigd dat de teaser waar is, is er geen indicatie wanneer de game beschikbaar zal zijn voor Xbox Game Pass-abonnees, maar het feit dat het nu in de aanloop van de lancering al naar wordt gehint, zou het zo maar eens vanaf dag één kunnen gebeuren.

People Can Fly werd onlangs gedwongen om opnieuw in te grijpen om de Outriders-demo aan te passen als reactie op klachten over een eerdere wijziging. De ontwikkelaar heeft een server-side update uitgegeven om de Gauss-baas opnieuw in staat te stellen legendarische items te laten vallen nadat deze legendarische items eerder waren gepatcht.

“Na te hebben geluisterd naar zeer redelijke feedback van de community, hebben we de Gauss-baas in staat gesteld om legendarisch weer te laten vallen, omdat we inderdaad baasruns zouden moeten belonen”

, tweette het team destijds.

Outriders staat voor 1 april in de planning voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series-consoles en Google Stadia.