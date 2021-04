Outriders inventory bug zorgt voor frustratie bij spelers

Een veelbesproken bug van de Outriders beta is toch weer teruggekeerd. Dit zorgt voor de nodige frustratie bij spelers van de game, die letterlijk hun harde werken als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

De gehele lancering van Outriders gaat niet bepaald zonder slag of stoot, maar waar je verwacht dat de meeste problemen opgelost zijn/ worden, lijken ze zich juist eerder op te stapelen. Voornamelijk leken de problemen vrij ‘onschuldig’ zoals het niet werken van cross-play tot netwerkproblemen, maar de inventory wipe bug is wel een hele nare bug die zich voordoet. Dit is niet de eerste keer en ondanks dat People Can Fly de bug al meerdere malen heeft proberen te verwijderen en nagenoeg garandeerde dat deze bug niet terug zou komen, is hij er wel degelijk.

Afgelopen weekend werden diverse posts op onder andere Reddit geopend waarin teleurgestelde spelers (op zijn zachts gezegd) lieten weten dat ze hun gehele inventaris uit de game waren verloren en voor tot honderd uur aan gameplay zagen verdwijnen.

De ontwikkelaar heeft laten weten van het probleem af te weten en zegt alles op alles te zetten om niet alleen het euvel op te lossen, maar ook ervoor te zorgen dat spelers hun inventaris weer terugkrijgen. Square Enix heeft op Steam zelfs een speciale pagina geopend waarop spelers kunnen aangeven of ze de bug al tegen het lijf zijn gelopen en hoopt op deze manier het probleem te kunnen opspeuren en op te lossen.

Alhoewel de ontwikkelaar nog niet heeft verteld wanneer ze dit opgelost denken te hebben, laat een reactie op Reddit een wat minder rooskleurige toekomstbeeld achter. Er wordt namelijk gesuggereerd dat alle items uit de inventaris terug zullen keren, maar dat er niet gegarandeerd kan worden dat deze items dezelfde statistieken hebben als voor de spelers ze kwijt raakten.

Outriders is sinds 1 april verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. Houd de site in de gaten voor de review!