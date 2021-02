Tijdens de Nintendo Direct werden een hoop nieuwe Indies voor de Nintendo Switch aangekondigd.

Zo werd de Outer Wilds voorzien van een releaseperiode. Deze zal namelijk in de zomer naar de Nintendo Switch komen.

Ook de detectivegames Famicon Detective Club: Missing heir en Girl Who Stands By komen naar de Switch. Dit zal ergens in mei moeten gebeuren.

Tot slot werd ook onthuld dat Shadow Warriors 5 in de zomer naar de hybride console van Nintendo komt.