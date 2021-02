Outer Wilds komt later dit jaar naar Nintendo Switch

Outer Wilds zal dit jaar op de Nintendo Switch verschijnen. Dat hebben zowel Annapurna Interactive en Mobius Digital aangekondigd.

Het mysterieuze ruimte-avontuur kwam oorspronkelijk in 2019 uit op Xbox One, pc en PS4. Het wist toentertijd hoge ogen te gooien.

Outer Wilds laat zich het beste omschrijven als een openwereld-game. De speler dient een zonnestelsel te verkennen, waar de tijd vastzit in een lus van 22 minuten. Dat is ook de exacte tijd die jij als speler hebt om op verkenningstocht te gaan, verschillende planeten te ontdekken en het mysterie op te lossen. Na elke 22 minuten begint je als speler weer vanaf minuut 0. Klinkt verwarrend. Is het misschien ook. Snel de trailer hieronder kijken dus: