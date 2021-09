THQ Nordic heeft tijdens de viering van hun 10 jarige bestaan Outcast 2: A New Beginning aangekondigd.

De game speelt zich 20 jaar na de gebeurtenissen van het origineel en spelers zullen wederom in de schoenen van Cutter Slade stappen. In de game zorgt een invasie voor een ramp en is het aan Slade om een verzet op te zetten, mensen te redden en de belagers weg te jagen.



Outcast 2: A New Beginning heeft nog geen releasedatum vrijgegeven, maar komt naar