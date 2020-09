Outbreak Day heet voortaan The Last of Us Day

Naughty Dog viert normaliter op 26 september Outbreak Day en doet dit ook in 2020, alleen dan onder een andere naam.

Naughty Dog heeft, met het oog op de uitbraak van de pandemie dit jaar, besloten om Outbreak Day voortaan The Last of Us Day te noemen. Ondanks dat het refereert naar hun game vond de ontwikkelaar het ‘niet goed voelen’ om met die naam door te gaan.

Echter houdt men nog wel vast aan 26 september (aanstaande zondag) voor de jaarlijkse viering, die dus The Last of Us Day zal gaan heten. Naughty Dog belooft in ieder geval ‘een hoop spannende dingen’ aan te zullen kondigen.

Twee jaar geleden werden er een PlayStation 4 thema van The Last of Us Part 2, nieuwe merchandise en contest aangekondigd. Afgelopen jaar werd het startschot voor de previews van The Last of Us Part 2 gegeven. We zijn benieuwd wat ze dit jaar zullen onthullen. Een PlayStation 5 upgrade is erg aannemelijk, maar wellicht dat ze ook de multiplayer van de game zullen onthullen? We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten! Wat hopen jullie dat Naughty Dog voor ons in petto heeft? Laat het ons vooral weten in de reacties!