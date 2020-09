Oud-CEO van Blizzard richt eigen gamebedrijf op

De oude baas en medeoprichter van Blizzard, Mike Morhaime heeft het oprichten van zijn eigen bedrijf aangekondigd: Dreamhaven. Hij plakt er ook meteen een tweetal ontwikkelstudio’s aan vast, waar ook een hoop oud-medewerkers van Blizzard werken.

Dreamhaven is gevestigd in Irvine, Californië. Onder de uitgever zijn ook direct twee ontwikkelaars gevestigd; Moonshoot en Secret Door. Het is de bedoeling dat de studio’s originele games gaan ontwikkelen. Over dit nieuwe hoofdstuk verteld Morhaime het volgende:

“I’m excited to team up with such talented people who care deeply about games and their communities. I’ve always believed in the power of games to bring people together regardless of backgrounds or boundaries. With Dreamhaven, we look forward to creating and sharing new experiences with players everywhere.”

Dreamhaven is ontstaan uit een behoefte en gezamenlijk doel om creatieveling hun gang te laten gaan, om ideeën tot leven te wekken, om originele games te maken zonder bureaucratisch tintje.

Moonshot Studios wordt geleid door voormalig Blizzard Executive Jayson Chayes, Dustin Browder en Ben Thompson. Chayes heeft jarenlang een team voor de ontwikkeling van Hearthstone geleid en en is Senior Director bij EA geweest. Bowder heeft zich als Creative Director over Starcraft II en Hearthstone gebogen. Ook hij heeft aan EA games gewerkt, zoals Command&Conquer en Lord of the Rings-games. Thompson is als art-Director bezig geweest voor de World of Warcraft trading card game, Magic The Gathering en Dungeons and Dragons. Behoorlijke CV’s dus! Het kan ook bijna niet anders dan dat hier mooie games uit moeten voortkomen.

Secret Door heeft echter ook geen verkeerde leiding; Chris Sigaty, Alan Dabiri en Eric Dodds. Sigaty heeft als Executive Producer bijgedragen aan Hearthstone, Starcraft II en Heroes of the Storm. Dodds was de originele Game Director van Hearthstone en heeft het nodige werk gedaan voor World of Warcraft en Starcraft. Dabiri heeft als Technical Director bijgedragen aan Warcraft III, Starcraft II en Heroes of the Storm.

Wat voor een games hieruit voortvloeien weten we natuurlijk nog niet, maar als het mij vraagt beloofd dit veel goeds. Of er direct een World of Warcraft-killer gaat verschijnen vraag ik me af. Er is echter een hoop creatief talent te vinden, dus we zullen op z’n minst een beetje weggeblazen worden.