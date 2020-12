Oscaar Isaac als Solid Snake in Metal Gear Solid film

Het lijkt erop dat Oscar Isaac Solid Snake zal gaan vertolken in de Metal Gear Solid film.

Deadline meldt (en is bevestigd door The Hollywood Reporter) dat de acteur die bekend staat als Poe Dameron uit de Star Wars sequel trilogie de hoofdrol van de Metal Gear Solid film zal vertolken.

De film werd acht jaar geleden al aangekondigd, maar destijds werd al gemeld dat het drie jaar zou duren voor deze zou verschijnen. In 2018 kregen we weer wat van deze film te horen toen werd gespeculeerd dat Jordan Vogt-Roberts als regisseur werd aangetrokken.

Het script wordt geschreven door Derek Connoly, Avi Arad is als producent aangenomen en Peter Kang is de uitvoerend producent ervam. Op het moment is het nog niet bekend wanneer de film van Sony Pictures in productie zal gaan.