Originele Metro 2033 dit weekend gratis op Steam

Tot 15 maart kunnen Steam-gebruikers gratis aan de slag met de originele Metro 2033 op Steam.

Na 15 maart zal de game ook het digitale platform van Valve verlaten, dus je hebt nog maar een paar dagen om het te spelen. Je hoeft niet bang te wezen dat je hierna deze game nooit meer kunt spelen, want er is immers een remaster onder de naam Metro 2033 Redux.

De serie viert dit jaar het 10 jarig bestaan en als je nog nooit van de games gehoord hebt, is het zeer interessant om naar de bundel te kijken. Deze bevat niet alleen Metro 2033 Redux, maar ook de remaster van diens opvolger (Metro: Last Light) en het twee jaar geleden verschenen Metro Exodus. Deze is voor nog geen drie tientjes in huis te halen.

Hiermee kun je alvast in de sfeer komen voor het vierde deel dat in 2019 al werd aangekondigd.