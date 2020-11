Originele games uitbrengen is volgens PlayStation baas erg riskant

PlayStation baas Jim Ryan heeft een aantal uitspraken gedaan over het ontwikkelen van triple-A games en de risico’s van het lanceren van originele games.

In een interview met GQ liet Jim Ryan weten dat het uitbrengen van originele games erg riskant is. Dit vanwege de hoge kosten die het uitbrengen van een triple-A game met zich meebrengt.

“We hebben een hoop autonoom geïnvesteerd tijdens de PlayStation 4 generatie, meer dan mensen realiseren. Daarnaast hebben wij Insomniac Games toegevoegd door acquisitie. We maken geweldige games en we zijn van plan geweldige games te blijven maken. Het punt met zulke blockbuster games is dat ze een winstgevende release moeten hebben. Ze kosten meer dan honderdmiljoen dollar om te maken en om dat te kunnen doen en een originele game naar de markt te brengen – wat erg riskant is en wat we al vier keer gedaan hebben tijdens deze generatie – moet je een winstgevende release hebben.” Aldus Jim Ryan.

Het is opmerkelijk dat er maar vier originele games uitgebracht zijn door Sony Worldwide Studios tijdens de afgelopen generatie. Maar door het succes van games als Ghost of Tsushima en Horizon Zero Dawn weten we dat zulke investeringen tot nu toe het risico waard zijn geweest.

“We hebben een management organisatie die individuele studio’s overziet. Één van de dingen waar we naar kijken is het portfolio en de balans tussen nieuwe interpretaties van geliefde reeksen. Zoals God of War en Uncharted. Om vervolgens de boel op te schudden met originele games als Horizon: Zero Dawn en Ghost of Tsushima. We denken hier diep en voorzichtig over na.”

Kortom, ondanks de kosten die het ontwikkelen van nieuwe titels met zich meebrengt is het fijn om te zien dat Sony niet afziet van het uitbrengen van originele games.