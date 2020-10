Ori-games vanaf 8 december fysiek verkrijgbaar op Nintendo Switch

Wat vorige week nog een gerucht leek, is nu dan een feit: beide Ori-games krijgen een fysieke uitgave op de Nintendo Switch.

Zowel Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps zullen vanaf 8 december in de schappen liggen. Naast een releasedatum is ook bekend geworden hoeveel beide spellen (fysiek) moeten gaan kosten. Het gaat dan om een adviesprijs van €39,99 per stuk. Naast een hoesje zitten er zes kaartjes met artwork inbegrepen bij elke versie evenals de originele soundtrack van Gareth Coker. Ook interessant om te vermelden is dat beide Ori-games zullen draaien op een framerate van 60fps.

Ben je een wel héél grote fan van de Ori-reeks en/of wil je simpelweg niet wachten tot 8 december? Dan is de collector’s edition, verkrijgbaar via i am 8 bit, wellicht wat voor jou. Met een prijs van $ 149.99 (omgerekend €127,70) is dat wel een flinke aanslag op je portemonnee.