Ori and the Will of the Wisps nu beschikbaar voor Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps is plotseling uitgebracht voor Nintendo Switch. Tijdens de Nintendo Direct Mini Partner Showcase werd de game getoond en meteen uitgebracht.

De game kost 29,99 euro en is vanaf nu te downloaden uit de Nintendo eShop. Merchboer iam8bit komt daarnaast met een uitgebreide speciale editie, waarin fysieke exemplaren van Ori and the Blind Forest en Will of the Wisps zijn opgenomen. Daarnaast vind je exclusieve art, een schetsboek en downloadcodes voor de soundtracks van beide games. De collectie is ook te bestellen voor PS4 en Xbox One.

Ori and the Will of the Wisps verscheen oorspronkelijk op 11 maart voor Xbox One en PC. In het vervolg op Ori and the Blind Forest verlaat het witte wezentje het bos van Nibel om nieuwe gebieden te ontdekken en zijn lot te achterhalen. Check hier wat Rogier van de game vond.