Ori and the Blind Forest & Ori and the Will of the Wisps mogelijk fysiek voor de Switch

Volgens My Nintendo News zouden we ons binnenkort zomaar eens mogen gaan verheugen op de fysieke uitgave van twee uitstekende 2D platformers op de Switch.

Het gaat dan om zowel Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps.

De fysieke release staat gepland voor december. Naast de reguliere versie zou er ook een speciale editie op de markt verschijnen met een adviesprijs van $150. Over de prijs van de normale versies is tot op heden geen verdere informatie bekend.

Hoewel bovenstaande informatie zich enkel richt op de Amerikaanse markt, is de kans aannemelijk dat de fysieke release ook voor Europe geldt. Voor nu blijft dat echter nog even gissen.