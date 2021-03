Opvallende Warzone bug/ hack laat game ten einde komen

Het lijkt meer weg te hebben van een hack, maar het zou ook zo maar eens de nieuwste bug in Call of Duty Warzone kunnen zijn, maar games komen soms op de meest vreemde wijze ten einde.

Call of Duty Warzone zonder bugs of hackers klinkt niet alleen te mooi om waar te zijn, maar is helaas een jaar na release nog steeds een dingetje. Na een heleboel gamebreaking bugs en het feit dat hackers nog steeds los kunnen gaan in Verdansk lijkt er een nieuw soort hack te zijn. Deze zorgt er namelijk voor dat de game op de meest vreemde tijden wordt afgesloten.

Twitch-streamer BisaG10 was de eerste die tegen het euvel opliep en zijn match, met nog 18 man strijdende in Verdansk, op een hele merkwaardige manier zag eindigen. Terwijl hij nog levend was, kreeg hij (terwijl hij nog springlevend was) een kill-cam te zien, maar ook dat de match ineens was geëindigd. Het is lastig om in woorden uit te leggen, maar de onderstaande beelden geven een duidelijker beeld.

Echter was deze streamer niet de enige die hier tegen opliep, want op Twitter reageerde een speler met de volgende Tweet:

Het is natuurlijk mogelijk dat dit gewoon een bug is, maar het is moeilijk te zeggen. In beide voorbeelden toont het display aan het einde van de ronde de speler als de winnaar. De twee clips laten ook zien dat het spel in verschillende stadia eindigt, wat betekent dat de hacker mogelijk besloot het te doen nadat hij was vermoord of gefrustreerd om een ​​andere reden. We houden het voor jullie in de gaten!