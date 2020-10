Je hoeft niet opnieuw te beginnen met Spider-Man: Miles Morales als je de game in eerste instantie voor de PS4 haalt en later de overstap naar de PS5 maakt.

Sony onthulde onlangs dat enkele PlayStation 5 games ook naar de PlayStation 4 zullen komen en dat zorgde voor nieuwe vragen bij de fans. Zo vroeg Twitteraar @Sleeper4321 aan Insomniac’s James Stevenson of de opslagbestand van de PlayStation 4-versie overgezet kon worden naar de PlayStation 5.

Do save files transfer to ps5 if i upgrade from miles morales ps4? — Spider-man (@Sleeper4321) September 28, 2020

Overigens zul je als je de PlayStation 4-versie van Miles Morales in huis haalt niet de volle mep voor de PlayStation 5 hoeven te betalen. Sterker nog: deze upgrade is wel gratis. De remake van Spider-Man zal overigens wel geld kosten om op de PlayStation 5 te spelen, ongeacht of je de game als voor de PlayStation 4 in huis hebt.