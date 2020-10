Codemasters heeft bevestigd dat als je van plan was Dirt 5 eerst voor de PlayStation 4 te kopen je save file niet mee kan nemen naar de PlayStation 5.

In een Tweet meldt Codemasters dat op Xbox alle data over te zetten is van de huidige naar volgende generatie console. Bij PlayStation kun je alleen de Playground creaties over zetten. Er is nog wel een beetje hoop, want Codemaster meldt ook dat als dit verandert zij dit zullen melden.

Currently on Xbox, all progress can be carried over between generations. On PlayStation, your Playgrounds creations can be carried over, but other game progress (Career, currency, saved liveries) cannot. If that changes, we'll let you know! — DIRT (@dirtgame) September 24, 2020

Dit is overigens niet de eerste keer dat PlayStation gebruikers dit bij de volgende generatie heeft. Bij Yakuza: Like a Dragon is het namelijk ook niet mogelijk. Voor die werd ook al bevestigd dat PlayStation 4-gebruikers hun progressie niet mee konden nemen naar de PlayStation 5.

Echter zit er bij Yakuza een gat van vier maanden tussen de lancering van de PlayStation 4 en 5 versies. Bij Dirt is dat slechts 13 dagen, maar dan moet je natuurlijk nog wel voorzien zijn van een PlayStation 5 bij launch.

Dirt 5 maakt net als Yakuza gebruik van Xbox’s smart delivery feature, waardoor het blijkbaar wel mogelijk is om je progressie over te zetten, ongeacht welk platform je op speelt.