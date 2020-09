Opslag Xbox Series X voor 20% gevuld met systeembestanden

Xbox Series X-spelers kunnen straks effectief 800GB aan schijfruimte gebruiken voor games. Ruim twintig procent van de interne SSD in de Series X is gereserveerd voor systeembestanden.

Als je over anderhalve maand aan de slag gaat met de Xbox Series X, heb je ongeveer 800GB aan schijfruimte voor games. Dat valt te zien in een hands-on preview van de Seriex X op de site van IGN. Van de 1TB grote SSD, is zo’n 198GB gereserveerd voor systeembestanden en het besturingssysteem.

Met de steeds groter wordende games lijkt 800GB aan opslagruimte aan de lage kant, maar daar heeft Xbox al iets op gevonden. Voor maar liefst 270 euro kunnen consumenten namelijk 1TB extra opslagruimte kopen. Van deze extra opslagruimte wordt echter wel 80GB gebruikt voor aanvullende systeembestanden.

Volgens IGN is er echter wel een goedkopere opslagoptie, in de vorm van een USB 3.1 externe HDD. Hier kan je games op bewaren die je even niet speelt, maar niet wil de-installeren. Het wisselen van opslagmedium gaat erg snel en makkelijk volgens IGN, dus de USB-schijf is een goedkoop alternatief. Kanttekening bij deze optie is wel dat games die op een HDD worden bewaard, overgezet moeten worden naar de Series X- of S-console. HDD’s zijn namelijk te traag om te draaien met de nieuwe generatie Xbox-consoles. Een preview van Venturebeat vertelt dat de migratie van Assassin’s Creed: Origins (49GB) naar Xbox Series X ongeveer acht minuten duurt.

In ander Series X-nieuws: de SSD van Series X halveert de laadtijden ten opzichte van de Xbox One.