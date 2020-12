Over ongeveer een maand kunnen we aan de slag gaan met Hitman 3. Om de toon eens goed te zetten heeft ontwikkelaar IO Interactive de openingscutscene van de game vrijgegeven. Deze blijkt zich af te spelen in Dubai, waar waarschijnlijk de eerste missie ook plaats zal vinden. Het spel gaat op 20 januari uitkomen voor de PC, beide generaties aan consoles en Stadia.