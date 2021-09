Open beta Battlefield 2042 heeft startdatum

Hoewel het uitstel van Battlefield 2042 een beetje zeer deed, is er ook goed nieuws te melden over de aankomende shooter. Het is namelijk bekend wanneer de open beta ervan gaat starten.

Deze is helemaal niet ver weg. Personen die een pre-order van het spel plaatsen kunnen al vanaf 6 oktober met de open beta aan de slag. Dit zijn de early access-spelers. Mensen zonder pre-order kunnen vanaf 8 oktober gaan spelen. De open beta zal beschikbaar zijn t/m 9 oktober. Op zowel de PC als de meest recente consoles zal de beta te vinden zijn. Er zal slechts één map speelbaar zijn, namelijk Orbital (dit is de map met de raket uit de eerste trailer) , en vier Specialist speelbaar zijn, namelijk: Boris, Casper, Falck en Mackay.

De beta zal vanaf 6 oktober speelbaar zijn voor degene die de game gepre-orderd hebben. Het zal vanaf 5 oktober 20:00 voor PC-eigenaren mogelijk zijn om de beta te pre-loaden. Console-gebruikers zullen dat een uur later ook kunnen.

Het voorproefje zal verkrijgbaar zijn voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. Eigenaren van een last-gen consoles zullen ook in de beta in potjes van maximaal 64 spelers komen.

De volledige versie van Battlefield 2042 wordt op 19 november verwacht.