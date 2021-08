Ook senior HR van Blizzard stapt op

Activision Blizzard heeft bevestigd dat een andere Blizzard topman niet meer bij de studio is.

Eerder deze week verliet president J. Allen Brack al het bedrijf, maar dat is dus niet de enige die het pand heeft verlaten. Activision Blzzard heeft aan Bloomberg laten weten dat Human Resources baas Jesse Meschuk de studio deze week heeft verlaten. Meschuk ging over het aannemen van nieuw personeel en werkte al 12 jaar bij de uitgever.

Net toen het nieuws over het vertrek van Meschuk de ronde begon te doen, publiceerde Axios een rapportage dat een grimmig beeld schetste van de HR-afdeling van het bedrijf, waarvan een aantal huidige en voormalige medewerkers zeiden dat het hielp bij het verdoezelen van gevallen van intimidatie en wangedrag op de werkplek, en ondermijnde de rapporten van werknemers het gebeuren.

Volgens het bericht zou HR regelmatig misbruikers hebben beschermd, in sommige gevallen slachtoffers afradend om verdere actie te ondernemen. “Dit is geen gevecht dat je wilt vechten”, zou een persoon te horen hebben gekregen van HR.

De afdeling heeft naar verluidt de reputatie niets te doen. Het rapport beschrijft ook een geval waarin een manager ‘over het bureau van een medewerker stond’, waardoor ze niet kon vertrekken tijdens een verhitte discussie. Toen het incident onder de aandacht van HR werd gebracht, kreeg het slachtoffer te horen dat het geen intimidatie was omdat de manager ‘je niet heeft aangeraakt’. Dezelfde manager zou “onaantastbaar” worden genoemd en zelfs promotie hebben gemaakt

Dit incident zorgde ervoor dat het slachtoffer werd gepasseerd voor promotie, wat haar carrière vooruitgang belemmerde.

In een ander geval zei een andere medewerker dat HR ongelovig was toen ze meldde dat ze fysiek was aangevallen door een collega. “Een van de dingen waar de HR-vertegenwoordiger op reageerde, was dat ze verbaasd was dat ik niet huilde of dat ik niet hysterischer was”, zei het slachtoffer.

Hoewel Activision Blizzard tegen Axios zei: “Als werknemers zich zorgen maken over de manier waarop human resources claims hebben afgehandeld, hebben we andere rapportagemogelijkheden, waaronder anonieme”, zeggen huidige en voormalige medewerkers dat HR geen maatregelen had genomen om slachtoffers te beschermen.

Het volledige rapport is de moeite waard om te lezen om te zien hoe het zover is gekomen.