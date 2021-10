Ook Google klaagt Epic Games nu aan wegens schenden regels Play Store

Terwijl de ruzie tussen Apple en Epic Games nog niet is uitgevochten, wil ook Google de ontwikkelaar van Fortnite voor de rechter slepen.

Het wil nog niet vlotten tussen de Epic Games en de mobiele techgiganten in de wereld. De ruzie tussen Apple en Epic Games gaat nog altijd verder, aangezien Apple er alles aan doet om Fortnite zo lang mogelijk te weren uit de Apple Store. Apple lijkt echter niet de enige die ontevreden is met het steeds populairder wordende bedrijf, aangezien Google ook een appeltje te schillen met ze heeft.

Google claimt namelijk dat Epic Games de beleidsregels in de Play Store heeft geschonden. Als de ontwikkelaar apps wil distrbiueren via hun store, dan dienen ze zich wel te houden aan de Google Play Developer Distribution Agreement, een juridisch bindend contract. In deze overeenkomst staat onder andere dat als de app ontwikkelaar in-app aankopen faciliteert, dit wel via het betaalsysteem van Google moet verlopen.

Als je bekend bent met de vete tussen Apple en Epic Games, dan klinkt je dit bekend in de oren. Op 13 augustus 2020 werd er in Fortnite namelijk via een hotfix een eigen betaalsysteem geïntroduceerd, dat buiten zowel Apple als Google omging. Kort hierna werd de app verwijderd uit zowel de App Store van Apple als de Play Store van Google.

Google beschuldig Epic Games van een vooropgesteld plan, genaam project liberty. Volgens de zoekgigant was dit een geplande aanval op Apple en Google om te ontsnappen van de overeenkomsten, om zo meer inkomsten te genereren. Tim Sweeney is volgens dit plan bezig om met een goede PR-campagne zijn eigen meta-verse op te zetten, om de inkomsten van Epic Games te vergroten.

De toekomst van Fortnite op mobiele apparaten ziet er niet rooskleurig uit. Het zal volgens Tim Sweeney minstens vijf jaar duren voordat het spel weer te zien is op Apple apparaten en het spel mag vooralsnog niet terug in de Play Store. Niet dat Epic Games op zwart zaad zit, aangezien het spel in de eerste twee jaar al meer dan 9 miljard opleverde.