Ook Deathloop is uitgesteld

Jammer maar helaas, de stroom aan uitgestelde games gaat nog rustig verder. Ditmaal is next-gen game Deathloop aan de beurt, welke dus niet bij het lanceren van de nieuwe consoles komt.

De nieuwste game van Arkane Studios, onder andere bekend van Dishonored, is uitgesteld tot Q2 van 2021. Zo laat het team weten via Twitter. Zoals misschien wel te verwachten is, heeft dit te maken met het thuiswerken vanwege COVID-19. Natuurlijk is thuiswerken goed mogelijk, maar zoals Arkane Studios al aangeeft in het bericht duurt het langer dan normaal om kwaliteit te leveren.

Natuurlijk baalt de studio ervan en begrijpt dat de spelers hier ook van balen. Ze denken dat dit alleen maar ten goede komt. Zelf baal ik ook, maar uitstellen is beter dan afraffelen in mijn optiek! Mocht je de game totaal gemist hebben, check dan hieronder de reveal trailer.