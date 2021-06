Ook Battlefield 2042 ondersteund DLSS en Reflex

De handige techniek van Nvidia komt naar steeds meer games, zowel nieuw als oud. Het is dan ook logisch dat games die dit jaar gaan komen ook van de techniek gebruik maken, zoals Battlefield 2042.

Concreet houdt dit in dat je straks Battlefield 2042 op een hogere framerate kunt spelen zonder dat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Je hoeft de grafische settings dus niet op ‘laag’ te zetten voor een soepelere ervaring. Een eis hieraan is echter wel dat je beschikt over een videokaart uit de RTX-reeks. Mocht je nu een van de gelukkige zijn die een RTX 3080ti in bezit heeft (ik ben helemaal niet jaloers) dan kun je straks op een 4k resolutie met 120¬†frames per second¬†spelen.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de PC en de huidige generatie consoles. Afgelopen maand hebben we al uitgebreid naar gameplay kunnen kijken en in de toekomst, welke je hieronder opnieuw kunt checken.