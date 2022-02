Ontwikkeling volgende GTA in “volle gang”

Rockstar kwam vandaag niet alleen met nieuws over de next-gen versie, maar ook laat de ontwikkelaar weten druk bezig te zijn met de volgende iteratie van Grand Theft Auto.

In een persbericht geeft Rockstar namelijk het volgende te kennen over wat er in de planning staat:

Met de ongekende populariteit van GTAV weten we dat velen van jullie nieuwsgierig zijn naar een nieuw deel in de Grand Theft Auto-serie. Bij elk nieuw project dat we starten, is het ons doel om aanzienlijk te verbeteren in vergelijking met dat wat we eerder hebben afgeleverd. We zijn blij dat we nu officieel kunnen bevestigen dat de actieve ontwikkeling voor het volgende deel in de Grand Theft Auto-serie in volle gang is. We kijken ernaar uit om jullie hier meer over te vertellen wanneer we hier klaar voor zijn. Houd dus vooral de Rockstar Newswire in de gaten voor de officiƫle details. Namens ons hele team willen we jullie allemaal bedanken voor jullie steun en we kunnen niet wachten om samen met jullie de toekomst in te stappen!

Daarnaast laat Rockstar weten wat spelers van de next-gen versie van GTA V op 15 maart kunnen verwachten. Kijken jullie al uit naar de volgende GTA? En waar hopen jullie deze game zich gaat afspelen?!