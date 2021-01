Ontwikkeling The Elder Scrolls 6 en Starfield niet gehinderd door Indiana Jones-game

Het is een drukke week voor het vers onthulde Lucasfilm games. Alle gametitels van Lucasfilm zullen voortaan onder deze merknaam vallen. Naast een open wereld Star Wars-game van studio Ubisoft Massive, wordt er door Bethesda gewerkt aan een Indiana Jones titel. Fans hoeven echter niet bang te zijn dat dit nieuwe avontuur van onze favoriete archeoloog een negatief effect zal hebben op andere grote Bethesda titels.

Bethesda’s Vice President Pete Hines laat dit weten via een bericht op Twitter. Hines zegt hier dat de betrokkenheid van Todd Howard bij de Indiana Jones titel niet zijn werk aan projecten als The Elder Scrolls 6 en Starfield zal belemmeren.

Als onderdeel van de Indiana Jones-aankondiging werdt vermeld dat Todd Howard als uitvoerend producent zal werken aan dit project. Hiernaast werkt Howard als director aan Starfield en The Elder Scrolls 6. Beide projecten zijn een grote onderneming voor de studio.

Hines stelt de fans gerust in zijn tweet, en zegt dat Howard’s prioriteit nog steeds ligt bij de eerder genoemde projecten.

In zijn reactie meldt Hines het volgende:

“Todd is momenteel EP op veel BGS en andere projecten, zoals de Fallout TV show. Zijn belangrijkste focus blijft het regisseren van de aankomende Starfield en TES6 spellen, die niet worden aangetast door dit nieuws.

Er is nog weinig bekend over het zesde deel van de Elder Scrolls reeks, we weten wel dat deze titel pas wordt uitgebracht na Starfield. Starfield is een nieuwe IP voor Bethesda. Dit zal een single player-game worden met een grotere map dan we tot op heden hebben gezien in voorgaande Bethesda spellen.