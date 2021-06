“Ontwikkeling Tekken X Street Fighter slechts gepauzeerd, niet geannuleerd”

Het lot van Tekken X Street Fighter is op zijn zachts gezegd verwarrend te noemen. Nadat nieuws uitbrak dat de game geannuleerd zou zijn, probeert de game’s producent nu een andere indruk te wekken.

Het nieuws van Tekken X Street Fighter’s annulering kwam een aantal dagen geleden naar buiten. Dit kwam vanwege een livestream waar diens producent Katsuhiro Harada zei dat het spel geannuleerd zou zijn. Echter geeft Harada vandaag aan dat het hier om een fout ging in de Engelse vertaling van de stream. Volgens hem is de ontwikkeling van het spel “gepauzeerd”, niet geannuleerd. Dit zou betekenen dat er nog steeds een kans is dat de game het levenslicht gaat zien. Wellicht krijgt dit verhaal nog een staartje.

In 2010 werden twee crossovers aangekondigd van de Tekken- en Street Fighter-franchise. Waar Street Fighter X Tekken in 2010 uitkwam, is er over Tekken X Street Fighter nog amper nieuws geweest. Niemand was afgelopen week dan ook verbaasd toen het erop leek dat het spel geannuleerd was.