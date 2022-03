Ontwikkeling System Shock 3 ligt stil

De ontwikkeling van System Shock 3 stil volledig ligt. Dat laat Warren Spector weten in gesprek met GamesBeat.



In 2020 moest OtherSide Entrertainment – de studio die Spector samen met Paul Neurath oprichtte – gedwongen medewerkers ontslaan. Voordien werkten in 2018 en 2019 zo’n 17 mensen aan het spel.

Spector laat verder weten dat het lot van System Shock 3 momenteel in de handen van ontwikkelaar Tencent ligt. Wat dat precies betekent voor de franchise, laat hij in het midden: “Tencent gaat verder met de franchise, en het is aan hem om te zeggen wat ze willen zeggen. Ik kan er weinig over ophelderen.”

Inmiddels werkt Spector met OtherSide Entertainment aan een andere game. Het hele interview met Warren Spector lees je via deze link.