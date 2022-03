Ontwikkeling Perfect Dark lijkt niet geheel soepel te verlopen

Gisteren meldde we al dat de director van de Perfect Dark reboot was opgestapt, maar het lijkt dat het al langere tijd bij de ontwikkelaar rommelt.

VGC meldt namelijk dat er in het afgelopen jaar al een groot deel van de staf is weggegaan. Hier is men achter gekomen door te informeren en de LinkedIn-pagina’s van diverse ontwikkelaars onder de loep te nemen.

In de afgelopen 12 maanden zouden zo’n 34 medewerkers (de helft van de hele studio) ander werk hebben gezocht en de studio de rug hebben toegekeerd. Daaronder vallen onder andere design director Drew Murray, hoofd level design Chris O’Neill, principal world builder Jolyon Myers, twee senior system designer en drie voormalige God of War-designers zijn vertrokken. Verder zouden twee senior writers weg zijn gegaan, alsmede de technical director, tech art director, lead gameplay engineer, lead animator en hoofd van QA. In het bericht van VGC staat overigens een lijstje van al het personeel dat is weggegaan.

Uit de gesprekken die de website met diverse voormalig ontwikkelaars heeft gevoerd, blijkt dat de meeste mensen zijn opgestapt door een gebrek aan creatieve onafhankelijkheid en zou de ontwikkeling van de game te langzaam verlopen. Bovendien zouden veel ontwikkelaars zich niet gehoord voelen en dit zou de ontwikkeling van de Perfect Dark reboot hebben beïnvloed.

Dit lijkt overigens wat meer duidelijkheid te verschaffen over de betrokkenheid van Crystal Dynamics. De Tomb Raider-ontwikkelaar zou namelijk een helpende hand bieden bij de ontwikkeling, maar lijkt dus veel belangrijker voor de game te zijn dan vanuit gegaan werd. Volgens bronnen van VGC zou de game zelfs al een reboot hebben doorgaan en zou het nog jaren kunnen duren voor deze op de markt zal komen.