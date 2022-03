Ontwikkeling F-Zero game voor Virtual Boy was afgerond

Nintendo had in het vorig millenium een F-Zero game voor de Virtual Boy in ontwikkeling. Sterker nog: de game was al helemaal klaar, maar heeft desondanks nooit de winkel gehaald.

In een interview met het populaire YouTube-kanaal Did You Know Gaming laat voormalig Nintendo of America medewerker Jim Wornell weten dat het bedrijf met een F-Zero spin-off voor de Virtual Boy bezig was. Deze zou in eerste instantie de naam G-Zero krijgen, maar dat werd later verandert in F-Zero: Zero Racers. Helaas werd de Virtual Boy een flop en kwam de game nooit uit. Echter was de game wel al helemaal klaar en was zelfs al voorzien van een classificering.

F-Zero: Zero Racers werd zelfs al in juli en augustus 1996 in het magazine Nintendo Power getoond.