Michel Ancel houdt het na meer dan 30 jaar in de game-industrie voor gezien. De bedenker van Rayman en Beyond Good and Evil gaat namelijk werken aan een natuurreservaat.

De director van Beyond Good and Evil 2 laat op Instagram weten dat te stoppen en een andere passie te volgen, namelijk dieren in het wild.

Michel Ancel schrijft op Instagram:

“Na meer dan 30 jaar heb ik besloten om niet langer aan videogames te werken en me volledig te concentreren op mijn tweede passie: Wild Life. Mijn nieuwe project speelt zich af in de echte wereld en bestaat uit een open natuurreservaat gewijd aan onderwijs, natuurliefhebbers en… wilde dieren. Velen van jullie willen misschien weten wat er met Wild en BGE2 zal gebeuren. Geen zorgen, aangezien de teams al maandenlang autonoom zijn en de projecten super goed verlopen. Mooie dingen om binnenkort te zien.”

Ook Ubisoft heeft een statement naar buiten gebracht betreffende het vertrek van Ancel en laat weten dat hij al maanden niet meer betrokken was bij Beyond Good and Evil 2 en dat het project in goede handen is.

Guillaume Brunier, senior producer van Beyond Good and Evil 2, meldt in een verklaring:

“Michel deelde jarenlang zijn creatieve visie mee en hielp ons trouw te blijven aan het ongelooflijke universum van BG&E. Zijn compromisloze passie zette ons ertoe aan om opnieuw te definiëren wat mogelijk was bij het maken van een uitgestrekte, multiculturele en futuristische sciencefictionwereld. Terwijl we verder gaan, zijn we allemaal vastbesloten om trouw te blijven aan deze visie. Zoals Michel opmerkte, is hij al een tijdje niet meer direct betrokken bij BG&E2, aangezien het team hard aan het werk is om voort te bouwen op de solide creatieve basis die hij heeft helpen vormen. Door de collectieve kracht van het team zijn we goed op weg om een ​​vlaggenschip van de volgende generatie actie-avonturenspel te ontwikkelen. We hebben onlangs een belangrijke interne mijlpaal bereikt door een build af te leveren die onze Space Pirate Fantasy bewijst en die uren gameplay en een ongelooflijke mate van vrijheid biedt in een naadloze online sandbox, voortbouwend op de belofte van onze technische demo’s die op de E3 werden getoond. Ik ben ongelooflijk trots op het doorzettingsvermogen, de toewijding aan elkaar en de voortdurende toewijding van het team om een ​​geweldig spel te ontwikkelen. We hebben nog veel meer te doen, en we vergroten het team om te helpen. We hebben onlangs Ubisoft Paris als partnerstudio toegevoegd en in de afgelopen zes maanden zijn er veel nieuwe mensen bij ons gekomen in Ubisoft Montpellier.”

We zijn benieuwd of dit ook de reden is dat we nu al een tijd niks meer van de game horen of dat ze gewoonweg nog niet toe zijn om een nieuwe dingen te laten zien. De laatste keer dat we er iets van zagen dateert alweer uit 2018!

Ook van Wild is er al enige tijd geen spoor meer te vinden. De game is al meer dan zes jaar in ontwikkeling en in 2017 werd voor het laatst wat gameplay getoond.