Ontwikkeling Assassin’s Creed Valhalla voltooid

Nou ja, de ontwikkeling van Assassin’s Creed Valhalla is in ieder geval zo ver dat de game goud verklaard is.

Ubisoft heeft namelijk op Twitter laten weten dat de Vikingengame goud is gegaan. Dit betekent dat de game op schijfjes gebrand kan worden en op tijd voor lancering in de winkel zal liggen.

We're extremely proud to share that Assassin’s Creed Valhalla has gone gold!

On behalf of everyone working on the game, we can't wait to see how your own Viking saga unfolds.

Your journey to glory starts on November 10. #AssassinsCreed pic.twitter.com/jeAcOSMHO3

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 16, 2020