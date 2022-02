Ontwikkelaars Treyarch blij met uitstellen van hun Call of Duty-game

Alhoewel het nog niet helemaal bevestigd is, klinken er volgens insiders positieve geluiden bij Call of Duty Black Ops-ontwikkelaar Treyarch over het uitstellen van Call of Duty 2023.

Er wordt al enige tijd intern gemord over de jaarlijkse releases van de populaire franchise. Zo meldde ontwikkelaars van Treyarch dat ze erg moesten haasten om Call of Duty Black Ops 4 op de markt te krijgen en ook voor Cold War kreeg de ontwikkelaar ‘slechts’ twee jaar de tijd.

Sentiment I've heard from folks at Treyarch is that they're extremely excited about getting an extra year. In 2019, I wrote a story that in part talked about how difficult they found the rushed schedule of Black Ops 4 — this is the opposite situation https://t.co/xQJq6eIh8v — Jason Schreier (@jasonschreier) February 23, 2022

De planning voor de komende Call of Duty-games is nu als volgt: Dit jaar zal Modern Warfare II gaan verschijnen en later (waarschijnlijk volgend jaar) volgt de nieuwe Warzone-ervaring. Beide games zullen worden ontwikkeld door Infinity Ward, maar Treyarch zou ook helpen met de nieuwe Battle Royale.

Naar verluid zal de game van Treyarch, die nu is 2024 uitkomt, alleen naar next-gen consoles komen. Net als de volgende game van Sledgehammer Games die voor 2025 in de planning staat. Al blijft het natuurlijk de vraag of het tegen die tijd niet gebleken is dat jaarlijkse releases van Call of Duty overbodig zijn..