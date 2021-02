Ontwikkelaar van The Medium zoekt nieuwe werknemers

The Medium-ontwikkelaar Bloober Team is op zoek naar werknemers voor hun nieuwe project. Dat laat designer Artur Łączkowski weten op zijn Twitter pagina.

Na het succes van The Medium op Xbox en PC is de Poolse ontwikkelaar op zoek naar een combat programmer, VFX artist en een concept artist. Hun nieuwe project zal gebruik maken van combat. De vacature op Bloober Team’s website geeft aan dat het gaat om een ranged en melee combat systeem. Dat geeft niet veel weg over de game, omdat er genoeg andere games zijn met melee en ranged combat.

Wat wij wel weten is dat de studio het horror genre niet gaat laten liggen. De vacature geeft aan dat het een pluspunt is als je een fan van horror bent. Bloober Team moet het nieuwe project nog aankondigen, maar wanneer zij dat gaan doen is een kwestie van afwachten.