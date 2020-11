Ontwikkelaar Smilegate stelt CrossfireX uit tot 2021

Via Twitter heeft ontwikkelaar Smilegate bekendgemaakt dat CrossfireX pas volgend jaar zal uitkomen.

De beslissing is gemaakt omdat het ontwikkelteam verschillende uitdagingen heeft wegens de wereldwijde pandemie op het moment. De FPS die op de Xbox zal uitkomen – current-gen en next-gen – werd op E3 2019 aangekondigd, waarna later ook een trailer werd getoond van de singleplayer. Het multiplayer gedeelte zal gratis zijn en wordt ontwikkeld door het Koreaanse Smilegate, terwijl het singleplayergedeelte wordt gemaakt door Remedy, bekend van onder andere Quantum Break en Control.

CrossfireX is gebaseerd op Crossfire, een shooter uit 2007/2008 die vooral populair is in Zuid-Korea en China. Het lijkt erop dat Microsoft met dit spel een deel van de Aziatische markt wil aanspreken, aangezien het Xbox merk niet zo sterk is in dat gedeelte van de wereld als het PlayStation merk. Het is jammer dat een XBox exclusive alweer wordt uitgesteld naar 2021!