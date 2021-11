Ontwikkelaar Gotham Knights werkt aan nieuwe game

Dat gegeven lijkt bevestigd te worden op het LinkedIn-profiel van senior artist Megan Berry. Op de betreffende pagina is te namelijk te zien dat Berry niet alleen aan Gotham Knights werkt, maar ook aan een nog onaangekondigd spel. Welke game dat precies is, is nog even koffiedik kijken. Meer informatie is namelijk nog niet te vinden.

Het in Canada gevestigde WB. Games Montreal heeft to dusver alleen aan Batman-games gewerkt. In 2013 bracht het bijvoorbeeld Batman: Arkham Origins uit. Ook hielp de studio mee aan de ontwikkeling van Arkham City. Het aankomende Gotham Knights staat op de planning voor volgend jaar.