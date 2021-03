Ontvang je gratis Friend’s Pass en Curator’s Cut voor Little Hope!

Vanaf vandaag krijgen alle bestaande eigenaren van The Dark Pictures Anthology: Little Hope toegang tot een gratis Friend’s Pass, waarmee spelers een volledige playthrough van de game kunnen ervaren via Multiplayer Shared Story-modus met een vriend die de game niet bezit.

De Friends Pass werkt overigens alleen bij de PC, PlayStation 4 en xbox One-versie en degene waar je de code mee wil delen, moet ook dezelfde platform in huis hebben. Samen met deze Friend’s Pass vindt de Curator’s Cut zijn weg naar iedereen, waardoor spelers een nieuw perspectief krijgen met nieuwe en exclusieve scènes na hun eerste playthrough. Naast deze in-game content hebben spelers vanaf nu ook toegang tot de soundtrack van de game op alle grote streamingplatforms.

Little Hope is het tweede deel van The Dark Pictures Anthology, een serie stand-alone, filmische horrorspellen, ontworpen om regelmatig een nieuwe angstaanjagende ervaring te presenteren. Elke game bevat een gloednieuw verhaal, een setting en een cast van personages.

De derde game, House of Ashes, komt later dit jaar uit en zal spelers onderdompelen in duisternis onder het Zagros-gebergte. Iets ouds en onaards ontwaakt … met een nieuwe prooi om op te jagen!