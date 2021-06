Ontmoet de sterren van Braking Point in F1 2021

Vandaag zetten Codemasters en EA SPORTS Braking Point in de schijnwerpers, de nieuwe en spannende verhaalgedreven modus in F1 2021.

In Braking Point zit een nieuwe en terugkerende cast en krijgen spelers de mogelijkheid om één van de vijf teams te kiezen op weg naar de eeuwige roem in de snelle wereld van de Formule 1.

De cast van F1 2021’s Breaking Point modus

Aiden Jackson

Aiden is een potentiële wereldster. Een jonge veelbelovende coureur die zijn eerste F1®-seizoen tegemoet gaat en zijn teamgenoot, Casper Akkerman, adoreert. De carrière van Jackson wordt gezien als een succesverhaal doordat hij zijn weg omhoog heeft gewerkt via de F2™. Aiden is makkelijk om van te houden en hij kan zich sterk houden voor de camera’s. Desalniettemin worstelt hij achter de schermen met de transitie naar de grote competitie.

Casper ‘Cas’ Akkerman

Casper is bekend voor zijn ijskoude no-nonsense-aanpak en is vastberaden om zijn eigen team te helpen om uit de middenmoot te geraken. Zijn rustige houding en vastberadenheid hebben hem veel gebracht in zijn illustere carrière. Desalniettemin voelt hij zelfs met zijn enorme talent de druk om zijn succes vast te houden.

Devon Butler

Is de Braking Point antagonist. Devon is veel meer dan een bijdehante luidkeelse coureur die een naam voor zichzelf probeert te maken. Hoewel hij wordt gerespecteerd op de baan, laat zijn gedrag buiten de baan te wensen over. Butler gebruikt de aanvaringen met zijn dreigende concurrentie om ze van de leg te krijgen door bijvoorbeeld de wijsneus uit te hangen of prikkelende opmerkingen te maken. Houd van hem of verafschuw hem, Devon Butlers intentie is om een levende legende te worden in de wereld van de F1®.

Brian Doyle

Brian is de verbindingspersoon van de teambaas en het lukt hem niet om alles gesmeerd te laten verlopen. Doyle spendeert veel van zijn tijd als een tussenpersoon die berichten en racestrategieën doorgeeft en onenigheden binnen het team weer glad strijkt. Hij heeft zich bewezen binnen de sport en leidt een geoliede machine. Brian ademt Formula 1® en beleeft hoge pieken maar ook diepe dalen.

Zoe Akkerman

Zoe is Caspers vrouw en zijn rots in de branding. Ze loopt al flink wat jaren mee binnen de sport en weet dat opofferingen van haar man nodig zijn om competitief te blijven. Zoe is altijd daar wanneer er sympathie of een lief woordje nodig is, waar haar man ook in de wereld is. Zoe is een moeder van een jonge dochter Lily en is ze de enige persoon die weet met wat voor uitdagingen Casper moet worstelen om de competitiestrijd aan te kunnen gaan met de nieuwe generatie coureurs.

Braking Point biedt spelers een nieuwe verhalende modus en flink wat F1 2021 gameplay-innovaties. De twee-speler-carrière-modus geeft spelers de mogelijkheid om krachten te bundelen in een team of juist in een ultieme rivaliteit de strijd met elkaar aan te gaan in verschillende teams in synchrone sessies. Echte seizoensstart geeft spelers de mogelijkheid om op elk moment van de racekalender in te stappen op basis van de huidige stand. F1 2021 heeft ook een aantal terugkerende opties zoals, Mijn Team, tweespeler-split-screen en verschillende hulpmiddelen waardoor spelers van elk niveau tegen elkaar kunnen racen.

F1 2021 verschijnt op 16 juli voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.