Ontmoet de nieuwe held van Apex Legends

De heldengroep binnen battle royal shooter Apex Legends blijft groeien. Het ziet er namelijk naar uit dat we binnenkort Seer mogen verwelkomen binnen de game.

Op het officiële YouTube-kanaal van Apex Legends werd gisteren deze geanimeerde trailer uitgebracht. Hier krijgen we het beginverhaal van deze nieuwe held te zien. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer we het nieuwe speelbare personage onder de knoppen mogen nemen. Seizoen 10 van Apex Legends zal op 3 augustus van start gaan, dus wellicht dat we Seer dan kunnen verwachten.