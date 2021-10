DICE gaat om 17:00 de Hazard modus van Battlefield 2042 onthullen. Je kunt gewoon blijven zitten waar je zit, want hier is alles live te volgen!

Hazard Zone is de enige modus waarvan we officieel niks weten, al wordt er wel gespeculeerd over een modus die gameplay-elementen van Escape from Tarkov en Hunt: Showdown lijkt te lenen. We zullen het straks definitief weten! Kijken jullie mee?!