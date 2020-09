Onthulling Call of Duty: Black Ops – Cold War Zombies op komst

Zoals je wellicht verwacht keren de geliefde zombies terug in Call of Duty: Black Ops – Cold War. De allereerste gameplay hiervan wordt deze week geshowd.

We hebben nog geen enkel idee wat de Zombies-modus in Call of Duty: Black Ops – Cold War precies in petto heeft. Hier komt echter snel verandering in, want aanstaande woensdagavond zendt Treyarch een stream uit met informatie van de Zombies-modus. Vanaf 19:00 kun je instemmen om te zien wat Zombies allemaal naar de nieuwe shooter van Treyarch en Activision brengt. Activision maakte het nieuws bekend middels onderstaande tweet:

Wat we precies gaan zien tijdens de stream is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat we in ieder geval gameplay te zien krijgen. Call of Duty: Black Ops- Cold War komt op 13 november naar PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, en PC. Voordat het zover gaat de shooter eerst nog uitgebreid in betatest op alle beschikbare platforms.