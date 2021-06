Onthulling Abandoned uitgesteld naar augustus

Er is de afgelopen weken veel te doen rondom de game Abandoned. Vandaag zou de trailerapp voor de game worden uitgebracht, maar dat is uitgesteld.

De onthulling van de game van Nederlandse makelij is dus uitgesteld naar augustus. Ondanks een countdown krijgen de ontwikkelaars van Blue Box Game Studios het niet voor elkaar om de app af te leveren. Het hele verhaal lijkt van geen kant te kloppen en een grote PR-stunt te zijn, maar Hasan Kahraman de oprichter van de studio klinkt anders vrij serieus.

An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 25, 2021

Abandoned is een game waarbij veel gespeculeer is over een mogelijke dekmantel van Hideo Kojima. Echter heeft Kahraman al meerdere malen laten weten dat de Metal Gears-bedenker er niks mee te maken heeft.

Eerder vandaag werd er op YouTube een livestream gevonden die dus aftelde naar de release van de applicatie waar de trailer voor Abandoned zou worden getoond. Dit bleek dus vanwege “technische problemen” niet haalbaar.

In Abandoned stappen spelers in de schoenen van Jason Longfield, die uit het niets ontwaakt in een bos. Hij weet niet precies hoe hij daar terecht is gekomen, maar komt er uiteindelijk achter dat hij gekidnapt is. Het doel van de game is dus ontsnappen.

Echter is realisme een van de belangrijkste punten uit de game en zal het bijvoorbeeld moeilijker zijn om gericht te schieten wanneer Jason hij buiten adem is van het rennen of uit angst.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben voor meer info, maar wordt ongetwijfeld vervolgd!