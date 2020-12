Ontdek Super Nintendo World samen met Miyamoto

Vanaf 4 februari 2021 is het zover: dan opent Super Nintendo World haar deuren in Universal Studios Japan. Wie anders dan Shigeru Miyamoto, de geestelijke vader van Mario, om ons een tour te geven?

Je kan niet anders zeggen dat Super Nintendo World er prachtig uitziet: overal waar je kijkt wordt je gebombardeerd met muntblokken, de welbekende groene pijpen en allerlei figuren uit de wereld van Mario. In het park zijn er niet alleen attracties te vinden gebaseerd op Mario Kart, de Mushroom Kingdom en het kasteel van prinses Peach, maar ook draag je een speciale polsband waarmee je munten kan verzamelen door de vraagtekenblokken te slaan. Via een smartphone app kan je dan vervolgens jouw score weer bekijken. Bekijk hieronder de video:

Begin dit jaar werd aangekondigd dat de nieuwe Nintendo wereld in het Japanse pretpark in de zomer van 2020 zou worden geopend, maar door de welbekende virusuitbraak is dit uitgesteld tot 4 februari 2021. Het is de bedoeling dat een soortgelijk park ook zal worden gebouwd in andere Universal parken over de wereld, zoals in Orlando (VS).