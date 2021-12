Online gaming: dit doen we nu anders dan twee jaar geleden

Sinds eind 2019 zaten er steeds meer mensen thuis. Sociale isolatie en beperkte opties tot ander entertainment zorgden ervoor de gamingindustrie een enorme groei kende. Miljoenen mensen schreven zich voor het eerst in bij een cloud gaming service, kochten hun eerste fysieke videogame of bekeken hun eerste e-sports toernooi.

Volgens cijfers van een studie van Facebook blijven die nieuwe gamers massaal doorgamen, zelfs nu het leven terug wat normaler is. In dit artikel bekijken we welke evoluties de gamingindustrie nog heeft doorgemaakt in de laatste twee jaren en wat dit betekent voor de toekomst.

1. Mobiel gamen is kampioen

Mobiel gamen is een trend die al ettelijke decennia teruggaat (denk aan de Gameboy). Maar waar het voorheen een kleine niche was binnen de gamingsector, is mobiel gamen de laatste jaren bijna even populair geworden als niet-mobiel gamen.

Dat is niet echt verbazingwekkend. Naarmate smartphones en tablets krachtiger worden, stijgt ook hun capaciteit om kwaliteitsvolle games aan te bieden. Het feit dat je smartphones en tablets ook voor andere zaken kan gebruiken, is ook een belangrijke factor voor de toename in hun populariteit.

Gamen wordt toegankelijker en eenvoudiger dan voorheen, wat de drempel voor niet-gamers enorm verlaagt. Als je elke dag bezig bent met je mobiele apparaat voor bijvoorbeeld je werk of voor je sociaal leven, dan is het makkelijk om ook eens een videogame uit te proberen.

2. Sterke toename in online gokken

Gokken en gamen beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Online casino’s breiden hun aanbod steeds verder uit en zetten stevig in op de kwaliteit ervan. Denk aan graphics, maar ook aan herspeelbaarheid en een meer uitgewerkte plot. Gewone games nemen steeds vaker elementen van gokken op in hun gameplay, zoals casino minigames of loot boxes in grote games zoals FIFA.

De grens tussen gamen en gokken lijkt vaker te vervagen. Daarnaast gaan steeds meer mensen op zoek naar de kick van online gokken. Het is tegenwoordig heel eenvoudig om een account te maken bij een online casino, gratis spins te krijgen als welkomstbonus, en te gamen en gokken in het groeiend aanbod aan kwalitatieve games.

3. Vrouwen storten zich op de markt

Gaming is traditioneel een mannenhobby. Dit heeft al tot stereotypen zoals gamer “nerds” geleid. Als je vroeger (pakweg een twintigtal jaar geleden) online speelde, was het vrij zeldzaam dat je eens een dame tegenkwam.

Vandaag de dag is dat heel wat anders. Globaal is er een sterke toename te zien in het aantal vrouwen die frequent gamen. Vaak is dit nog steeds bij de meer populaire en eenvoudige games zoals Candy Crush, maar ook bij het meer serieuze werk kom je steeds vaker “female gamers” tegen.

4. Een shift in het verdienmodel

Vroeger was geld verdienen met videogames voor bedrijven vrij rechtlijnig: Ze produceerden een aantal fysieke games en verdeelden die dan onder duizenden winkels over de hele wereld. Dat verdienmodel is echter aan het uitsterven. Videogamebedrijven verdienen steeds vaker hun geld met (maandelijkse) abonnementen.

Zo vind je tegenwoordig regelmatig gratis games, die je zonder te betalen kan downloaden en spelen. Maar als je toegang wil tot alle functies of wil blijven spelen, zal je een maandelijkse som mogen ophoesten.

Gamers kopen in totaal immers minder games dan vroeger, maar spenderen wel meer tijd met die games. Bedrijven zetten daarom in op zaken zoals achievements en evenementen, om hun games zo aantrekkelijk mogelijk te maken en gamers zo lang mogelijk te laten spelen. Zo houden ze de games interessant en blijft de maandelijkse abonnementskost aanslepen.

Dit uit zich ook in meer “in-game” aankopen, zoals DLC (Downloadable Content), skins, cosmetische items, en natuurlijk loot boxes.

5. Samenwerking met andere sectoren

Gaming is globaal gezien een grotere markt dan films en muziek samen. Andere industrieën zijn niet blind voor de vele miljoenen mensen die gamen. Zij proberen hier een graantje van mee te pikken door hun aanwezigheid in games te versterken, vaak door middel van product placement of sponsoring van evenementen.

Sommige games zijn zo populair geworden dat ze deel beginnen uitmaken van de cultuur van bepaalde landen. Denk aan Pokémon Go, Minecraft en Fortnite, die stuk voor stuk bekend zijn buiten de gamingwereld met uitgebreide berichtgeving in de mainstream media.

In Fortnite bijvoorbeeld waren er reeds live concerten, eerste voorstellingen van nieuwe albums door grote artiesten en gesponsorde content van films.

6. Meer aanvaarding van eSports



eSports zijn niet alleen razend populair bij gamers, maar krijgen ook steeds meer culturele aanvaarding bij de ruimere bevolking. Toernooien van games zoals Counter-Strike, Fortnite, en DOTA 2 worden uitgezonden op live televisie, goksites nemen eSports op in hun aanbod, en de sector groeit immens dankzij de aandacht van sponsors.

Het succes van eSports was deels te wijten aan het feit dat heel wat echte sportevenementen niet konden doorgaan, en men dus iets zocht om de gaten in programmering op sportzenders te vullen. Maar ondertussen is het duidelijk geworden dat er steeds meer vraag is naar eSports. Deze stijgende trend zal dus niet snel afvlakken.