Online casino’s in Nederland: wat verandert er vanaf oktober?

Er is heel wat gedoe over geweest maar vanaf oktober verandert het Nederlandse goklandschap aanzienlijk. Geld online inzetten op casinospelen en sportweddenschappen is vanaf dan legaal.

Het klinkt nogal verwarrend want de overheid biedt al langer online sportweddenschappen en niemand die de politie aan zijn deur krijgt als hij een bezoekje brengt aan een van de vele online casino’s. Wat houdt die grote verandering dan juist in? Heel wat, ook voor zij die nooit gokken. Want als gokbedrijven op de markt komen doen ze dat niet ongezien.

Welke casino’s mogen we verwachten?

Tientallen casino’s en aanbieders van sportweddenschappen hebben een vergunning verkregen. Behalve Holland Casino mag nog geen andere goksite daar openlijk over praten. Toch zijn er al aanwijzingen. Casino’s die binnenkort online gaan, spreken over bonussen, een typische voordeelactie in een online casino. Een artikel over Mr Green bijvoorbeeld beschrijft welke bonussen je kan verwachten als Mr Green online zou gaan in Nederland. Aangezien Mr Green een gekend online casino is in het buitenland en in vele landen licenties heeft, is het zo goed als zeker dat ze ook een Nederlandse site zullen starten. Langs de ene kant heb je de grote buitenlandse goksites, langs de andere kant de speelhallen in Nederland die nu online gaan. Zo kan je je bij Jack’s Casino nu al inschrijven op de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden over de online plannen.

Wat verandert er voor de spelers?

Wij bij gamingnation.nl zijn natuurlijk geïnteresseerd of dit een goede zaak is voor de spelers. Anoniem inzetten zal niet mogelijk zijn. Reken maar dat de autoriteiten je stortingen en winsten goed opvolgen en hun percentje eraf nemen. Nu ja, als je op een buitenlandse site speelt, gaat een deel van je inleg naar een buitenlandse overheid. Nu blijft het binnen Nederland en krijg je het onrechtstreeks terug in publieke middelen. Je kan ook bij diezelfde overheid aankloppen als je vindt dat je onheus behandeld wordt door de goksite. Het spelaanbod en de software zullen gelijkaardig zijn als bij de buitenlandse goksites. Holland Casino werkt bijvoorbeeld samen met Playtech, een gekende ontwikkelaar van casinosoftware. De speluitleg, voorwaarden… zullen in het Nederlands vermeld zijn en je zal de goksite ook in de eigen taal kunnen contacteren. Voor de spelers zijn er veel voordelen, alleen wie staat op anonimiteit zal teleurgesteld zijn.

Waar vind ik het Nederlands spelaanbod?

Wees maar zeker dat je niet lang zal moeten zoeken naar een Nederlandse goksite. Als we kijken naar het buitenland dan zien we dat goksites die online gaan een grote marketingcampagne voeren. Dit binnen wat hen wettelijk toegelaten is. Zo is het de goksites bijvoorbeeld verboden om jeugdploegen te sponsoren maar is er geen bezwaar tegen het sponsoren van de grote clubs in Eredivisie of andere competities met volwassenen. En net daar zijn hun klanten te rapen. Er zijn ondertussen al contracten lopende, ook in lagere voetbalklassen. Zo zal ook wie niet gamet of gokt de logo’s van de goksites leren kennen.